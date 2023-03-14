Песков: В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации

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Кремль не обсуждает возможность провести вторую волну мобилизации в стране. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— У нас нет таких обсуждений, — цитирует Пескова ТАСС.

До этого стало известно, что жителям Воронежской области начали вручать повестки в военный комиссариат. Повестки будут вручать в основном по месту жительства и работы граждан. Подчеркивается, что единственная цель данной инициативы — «исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах».

Министерство обороны также заявило, что дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации в настоящее время не проводится и не планируется проводить.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Вечерней Москве», что своим февральским заявлением о риске мобилизации в России посольство США в Москве хочет посеять страх и панику среди россиян. Он подчеркнул, что информация о подготовке в России новой волны мобилизации «не соответствует действительности и истинному положению дел», а также является «провокационной».