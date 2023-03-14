Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков: В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации

Евгений Белоусов
Общество
Песков: В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Кремль не обсуждает возможность провести вторую волну мобилизации в стране. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— У нас нет таких обсуждений, — цитирует Пескова ТАСС.

До этого стало известно, что жителям Воронежской области начали вручать повестки в военный комиссариат. Повестки будут вручать в основном по месту жительства и работы граждан. Подчеркивается, что единственная цель данной инициативы — «исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах».

Министерство обороны также заявило, что дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации в настоящее время не проводится и не планируется проводить.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Вечерней Москве», что своим февральским заявлением о риске мобилизации в России посольство США в Москве хочет посеять страх и панику среди россиян. Он подчеркнул, что информация о подготовке в России новой волны мобилизации «не соответствует действительности и истинному положению дел», а также является «провокационной».

Дмитрий Песков Мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте