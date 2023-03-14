Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре до утра 15 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вплоть до 09:00 среды, 15 марта, в некоторых районах Москвы ожидаются сильный ветер и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения, — говорится в сообщении.

Москвичей также призвали не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», какой день на этой неделе станет самым теплым. Согласно прогнозу, в этот день температура ожидается плюс 5–7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 1–3 градусов. Данные показатели характерны для конца первой декады апреля.

В Москве и области до полуночи 16 марта продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.