«Желтый» уровень опасности из-за гололеда продлили в Москве до 16 марта

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве и области до полуночи 16 марта продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Гидрометцентр России.

— Период предупреждения — до 0:00 16 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

Также в столице действует предупреждение о сильном ветре 15–17 метров в секунду до 18:00 вторника, 14 марта, сообщает сайт Гидрометцентра.

14 марта жителей столичного региона ожидают облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица, а также температура до пяти градусов выше нуля. В дневное время суток температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от трех до пяти градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс одного градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «Вечерней Москве» самый теплый день в столице на этой неделе. По его словам, таким днем станет среда, 15 марта. Согласно прогнозу, в среду температура днем ожидается плюс 5–7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 1–3 градусов. Данные показатели характерны для конца первой декады апреля. 15 марта погода будет опережать норму примерно на месяц.