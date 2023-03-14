«Желтый» уровень опасности из-за гололеда продлили в Москве до 16 марта
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В Москве и области до полуночи 16 марта продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Гидрометцентр России.
— Период предупреждения — до 0:00 16 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.
Также в столице действует предупреждение о сильном ветре 15–17 метров в секунду до 18:00 вторника, 14 марта, сообщает сайт Гидрометцентра.
14 марта жителей столичного региона ожидают облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица, а также температура до пяти градусов выше нуля. В дневное время суток температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от трех до пяти градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс одного градуса.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «Вечерней Москве» самый теплый день в столице на этой неделе. По его словам, таким днем станет среда, 15 марта. Согласно прогнозу, в среду температура днем ожидается плюс 5–7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 1–3 градусов. Данные показатели характерны для конца первой декады апреля. 15 марта погода будет опережать норму примерно на месяц.