Захарова назвала враньем слова Запада об изъятиях из санкций продукции из РФ

Фото: МИД РФ

Обещания Запада по изъятию из санкций против Российской Федерации продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделке являются «откровенным враньем». Об этом сказано в ответе официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на вопрос прессы на сайте ведомства.

— Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям генерального секретаря ООН не более чем намеренное лукавство и откровенное вранье, — заявила дипломат.

По ее словам, на Западе никто не сомневался, что зерновая сделка будет проходить по сценарию, когда экспорт из РФ блокируется, а вывоз зерна из Украины продолжает приносить прибыль киевскому режиму.

Также представитель российского МИД указала на то, что сделка напрямую связана с меморандумом Россия-ООН по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки.

— Не менее лицемерны и вновь озвученные США утверждения о том, что российский сельхозэкспорт под односторонние санкции Штатов и их сателлитов не подпадает. Ситуация обстоит с точностью до наоборот, — отметила Захарова.

РФ объявила о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекает 18 марта. В рамках соглашения Украине предоставляется возможность вывоза произведенного зерна из черноморских портов. Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.