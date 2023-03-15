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Daily Mail: В английском Челтнеме напали на сотрудницу спецслужб США

Юлия Курганова
В мире
Daily Mail: В английском Челтнеме напали на сотрудницу спецслужб США
Фото: Unsplash

Сотрудница одной из спецслужб Соединенных Штатов пострадала в результате нападения с применением холодного оружия в городе Челтнем на западе Англии. Об этом сообщило во вторник, 14 марта, со ссылкой на источники издание Daily Mail.

Женщина, имя которой не называется, была прикомандирована к секретной станции прослушивания в Центре правительственной связи (GCHQ) Британии, штаб-квартира которого расположена в Челтнеме. Неизвестный напал на нее 9 марта на парковке спорткомплекса примерно в пяти километрах от центрального офиса GCHQ. Злоумышленник атаковал сотрудницу спецслужб в автомобиле, но она смогла выбраться из машины и позвала на помощь работников спортцентра.

Женщине потребовалась операция, сейчас ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Изначально 29-летнего мужчину задержали по подозрению в попытке убийства. Позже ему стали инкриминировать совершение теракта, подготовку и подстрекательство к нему, сказано в статье.

Американские спецслужбы заявили, что не нашли доказательств вины других стран, в том числе и РФ, в систематическом ухудшении самочувствия дипломатов США. Впервые характерный набор симптомов был обнаружен у некоторых сотрудников посольств Америки и Канады в Гаване (Куба) и получил название «гаванский синдром». «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой данный синдром, из-за чего он может возникать и можно ли искусственно ухудшить самочувствие конкретного человека.

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