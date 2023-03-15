В метро Москвы по камерам с распознаванием лиц выявили 2,5 тысячи разыскиваемых в 2022 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Камеры с системой распознавания лиц помогли выявить в 2022 году в московском метро около 2,5 тысячи человек, которые находились в розыске. Это следует из материалов деятельности ГУ МВД по городу Москва.

— В результате использования автоматизированной информационной системы «Сфера» за 12 месяцев 2022 года УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по Москве было выявлено 2463 лица, находившихся в розыске, в том числе задержано: 2088 лиц за совершение преступлений, установлено 375 лиц категории «без вести пропавшие» (из них 85 несовершеннолетних), — говорится в материалах.

Также в ходе отработки информации о совершенных преступлениях были выявлены и задержаны 535 человек, которые причастны к совершению общественно опасных деяний, передает ТАСС.

Систему «Сфера» ввели в эксплуатацию постановлением правительства Москвы в 2021 году. Камеры данной системы с возможностью распознавания лиц установлены на турникетах в столичном метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система распознавания лиц, которая на сегодняшний день применяется для обеспечения безопасности в столице, может быть внедрена в российских регионах.