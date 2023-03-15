Российские военные взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Штурмовые группы Вооруженных сил России взяли под контроль часть промышленной зоны на Купянском направлении, ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ и сорвали переброску резервов в районе Синьковки в Харьковской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

— На Купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны. Также в течение дня в Синьковке мотострелковыми подразделениями вскрыта и уничтожена ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады, сорваны две попытки переброски резервов, — цитирует его РИА Новости.

Согласно сводкам Министерства обороны РФ, украинская армия каждый день теряет на данном участке фронта по несколько десятков солдат. Так, за предыдущие сутки российская авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области, уничтожив около 75 военных, БМП, три машины, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну противотанковую пушку МТ-12.

14 марта официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике.