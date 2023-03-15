Россиянам рассказали, как вернуть любой купленный онлайн товар

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Россияне имеют право вернуть обратно любые товары, купленные через онлайн-сервисы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Роскачества.

По словам начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Олега Прусакова, перечень товаров, не подлежащих обмену, не применим к ситуации с покупкой в онлайн-маркетах.

— В таких ситуациях потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней (безотносительно к причинам отказа). Помимо этого, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара, — сказал Прусаков.

В частности, эксперт ссылается на права, закрепленные положениями статьи 26.1 закона «О защите прав потребителей». Также в случае возникновения споров из-за возврата товара, купленного онлайн, человек может сослаться на официальную позицию Роспотребнадзора и требовать возврата средств обратно, сообщает сайт Роскачества.

В России предложили уравнять маркетплейсы и магазины в обязанностях, которые касаются обеспечения прав потребителей. «Вечерняя Москва» узнала у президента и председателя совета Гильдии маркетологов Игоря Березина, чем сейчас отличаются обязанности магазинов и маркетплейсов перед покупателями и почему онлайн-гипермаркеты зачастую отказываются от них.