Овчинский: МТШ проведет бесплатный вебинар по генеративному дизайну

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

16 марта Московская технической школа (МТШ) и Академия «Цифра Цифра» проведут вебинар по генеративному дизайну. Участие бесплатно для всех желающих. Об этом в среду, 15 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Генеративный дизайн — новая технология проектирования, способная без участия конструктора генерировать трехмерные модели, отвечающие заданным условиям при помощи специальных программ.

— Современные технологии задают новый вектор в развитии сферы дизайна, в том числе промышленного. Цифровые системы уже сейчас помогают дизайнерам реализовывать самые смелые идеи, а также находить оптимальные решения, адаптированные к целям и ограничениям конкретного проекта. Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» совместно с Московской технической школой проведет бесплатный вебинар по генеративному дизайну. Он станет 7 по счету с момента начала сотрудничества между Академией и МТШ, — сообщил Владислав Овчинский.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На семинаре обсудят подходы и методы, на которых строится новая технология проектирования, а также познакомит слушателей с ПО для создания оптимизированных 3D-моделей. Учебный центр Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» был основан в 2022 году под руководством компании HARZ Labs — отечественным производителем фотополимеров для 3D-печати.

— Генеративное проектирование представляет собой современный подход к трехмерному моделированию объектов и производству изделий. Используя компьютерные программы, можно повысить их конструктивно-технологическую сложность и оптимизировать производственные процессы, — отметила генеральный директор образовательного центра Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Орехова.