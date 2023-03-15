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Более 10 тысяч жителей ЮЗАО получили современные квартиры по реновации

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 10 тысяч жителей ЮЗАО получили современные квартиры по реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 10 тысяч человек из 65 старых домов получили новые современные квартиры по программе реновации на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 15 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— Сегодня в ЮЗАО передано под заселение 30 новостроек, еще одна в Черемушках введена в эксплуатацию и готовится к передаче под заселение. Новостройки расположены в районах Академический, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Северное Бутово, Черемушки, Южное Бутово, — сказал он.

Уточняется, что около 70 процентов воспользовались бесплатной помощью при переезде. Кроме того, свыше 800 человек в ближайшее время станут обладателями нового жилья, они находятся в процессе оформления необходимых документов.

Министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в ЮЗАО до конца 2024 года предстоит переселить жителей 89 домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 2,2 тысячи жителей столицы получили новое жилье по программе реновации в феврале. При этом горожанам предоставили квартиры в том же районе, где находится их старое жилье, исключениями являются Зеленоград и ТиНАО.

Жилье Москва Реновация Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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