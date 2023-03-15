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Телеканал CBS смоделировал падение американского беспилотника в Черном море

Никита Худяков
В мире
Телеканал CBS смоделировал падение американского беспилотника в Черном море
Фото: Минобороны РФ

Телеканал CBS смоделировал падение американского дрона MQ-9 Reaper в Черном море. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

В реконструкции видно, что два Су-27 19 раз пролетали рядом с беспилотником в течение 30 минут, сбрасывая топливо. Телеканал утверждает, что во время одного из маневров российский истребитель задел беспилотник.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Черное море Россия США Беспилотники
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