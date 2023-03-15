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Форум «Старт в ИТ» организуют в Москве для молодых специалистов

Полина Пашкина
Город
Форум «Старт в ИТ» организуют в Москве для молодых специалистов
Фото: shutterstock

В Москве с 31 марта по 1 апреля проведут форум «Старт в ИТ». Об этом в среду, 15 марта, сообщила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Гости мероприятия смогут ознакомиться со специальностями ИТ-сферы, инструментами и методами программной инженерии. Также им предоставят возможность принять участие в лекциях и мастер-классах.

— Форум пройдет как в очном формате, так и в виртуальном мире. Молодые специалисты узнают, как выбрать карьерную траекторию и развиваться в ИТ, — приводит слова Драгуновой официальный сайт мэра Москвы.

В первый день форума участников разделят на команды, в которых они ознакомятся со специальностями и решат кейсы компаний-работодателей. Гости мероприятия смогут попробовать разные роли в ИТ-сфере. Второй день программы пройдет внутри метавселенной Spatial.

В конце 2022 года в Московской области прошел седьмой ежегодный Форум «Время инноваций». На мероприятии выступили эксперты из банковской, инвестиционной, IT и государственной сфер, которые представили запоминающиеся кейсы в сфере инноваций и цифровизации за минувший год

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