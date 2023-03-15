Депутат Мосгордумы Головченко: Проект «Бизнес-уик-энд» стал значимой поддержкой для предпринимателей

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Более 180 тысяч московских предпринимателей приняли участие в мероприятиях проекта «Бизнес уик-энд». Об этом в среду, 15 марта, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

Проект действует уже четыре года. В нем принимают участие как начинающие бизнесмены, так и те, кто хочет расширить свое дело. По словам депутата, он стал для бизнесменов значимой поддержкой.

— Для предпринимателей важны знания, и доступ к ним — это инвестиция в будущее отрасли. Эти вложения будут работать на людей и всю городскую экономику еще долгие годы, — приводит слова Головченко агентство городских новостей «Москва».

В проекте «Бизнес-уик-энд» существует три ступени обучения. На них участники ищут предпринимательские ниши, предлагают идеи, прорабатывают их, создают бизнес-план, тестируют гипотезы и масштабируют уже действующий бизнес.

Аудитория программы — люди от 16 до 35 лет. Полученные на занятиях знания и пройденные участниками тренинги помогут им в работе, заключил Головченко.

По мнению депутата, бизнесом в Москве востребованы меры поддержки инноваций. Созданная инфраструктура поможет достичь технологического суверенитета страны.