Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал ответить расширением экономических свобод внутри страны на все действия ее противников. Об этом глава государства заявил в среду, 15 марта, в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

Российский лидер подчеркнул, что в последние годы против РФ была «развязана настоящая санкционная агрессия». Однако экономика и отечественный бизнес достойно отреагировали на все вызовы, продолжил президент.

— На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, все должно быть в рамках закона, — подчеркнул Путин.

Глава государства на заседании также поручил прокурорам контролировать вопросы, связанные с проведением спецоперации. В частности, им необходимо следить за поставкой техники и за реализацией гособоронзаказа, передает официальный сайт Кремля.

Помимо этого, Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и пособий гражданам. Он подчеркнул, что защита прав и свобод россиян является базовым принципом развития страны.