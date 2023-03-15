Нарышкин: России известны цели разведки США в Черном море

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Российскому правительству известны цели разведывательной деятельности США в Черном море. Такое заявление сделал в среду, 15 марта, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

— Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес, — заявил он.

Соединенные Штаты ведут активную разведку в этом регионе, используя все средства и космической, и визуальной разведки, радиоразведки, уточнил Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. При этом Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России заявили, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.