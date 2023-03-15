Собянин: Резидент технополиса «Москва» поставил почти два миллиона медизделий для нужд города

Фото: mos.ru

Город получил почти два миллиона медицинских изделий по одному из офсетных контрактов. Об этом в среду, 15 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

В рамках данного соглашения компания «Гемамед» вложила в важное для столичного здравоохранения производство свыше миллиарда рублей. Городское руководство в свою очередь гарантировало закупку ее продукции. Предприятие делает медицинские изделия для людей со стомой.

Само производство находится в особой экономической зоне ОЭЗ «Технополис «Москва». В планах — полностью закрыть потребности города по основным медизделиям для стомированных пациентов, а также развить поставки в российские регионы.

Компания выйдет на полную производственную мощность уже в этом году и будет выпускать 5,5 миллиона изделий на ежегодной основе, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

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Также Сергей Собянин рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» «Биокад» передал в медучреждения города более 670 тысяч лекарств. Еще одна компания обеспечивает город препаратами для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний.