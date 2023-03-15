Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Резидент технополиса «Москва» поставил почти два миллиона медизделий для нужд города

Евгений Жуков
Город
Собянин: Резидент технополиса «Москва» поставил почти два миллиона медизделий для нужд города
Фото: mos.ru

Город получил почти два миллиона медицинских изделий по одному из офсетных контрактов. Об этом в среду, 15 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

В рамках данного соглашения компания «Гемамед» вложила в важное для столичного здравоохранения производство свыше миллиарда рублей. Городское руководство в свою очередь гарантировало закупку ее продукции. Предприятие делает медицинские изделия для людей со стомой.

Само производство находится в особой экономической зоне ОЭЗ «Технополис «Москва». В планах — полностью закрыть потребности города по основным медизделиям для стомированных пациентов, а также развить поставки в российские регионы.

Компания выйдет на полную производственную мощность уже в этом году и будет выпускать 5,5 миллиона изделий на ежегодной основе, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также Сергей Собянин рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» «Биокад» передал в медучреждения города более 670 тысяч лекарств. Еще одна компания обеспечивает город препаратами для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний.

Медицина Москва Сергей Собянин технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте