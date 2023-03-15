«Она дает надежду людям»: режиссер Бондарчук пожелала Заворотнюк излечения
Режиссер Наталья Бондарчук с нетерпением ждет возвращения Анастасии Заворотнюк на экран. Актриса борется с раком мозга. Бондарчук пожелала ей скорейшего выздоровления.
Режиссер отметила, что Заворотнюк – добрый и открытый человек. О работе с ней Бондарчук вспоминает с теплотой.
Постановщик расплатилась с актрисой за съемки, а на озвучивание денег уже не хватило. Несмотря на это, Заворотнюк принесла Бондарчук огромный букет роз. Актриса сказала, что режиссер многое для нее сделала и ничего ей не должна.
— То, что она живет с такой болезнью – жертвоприношение. Она дает надежду людям, что так или иначе это труднейшее раковое заболевание излечимо, — прокомментировала Бондарчук болезнь Заворотнюк в интервью на Youtube-канале «Откройте, Давид».
Режиссер пожелала Анастасии здоровья и излечения.
В 2019 году появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.
Врач-диагност Андрей Звонков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил особенности заболевания Анастасии Заворотнюк. По его мнению, опухоль актрисы тяжело поддается лечению.