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«Она дает надежду людям»: режиссер Бондарчук пожелала Заворотнюк излечения

Полина Пашкина
Общество
«Она дает надежду людям»: режиссер Бондарчук пожелала Заворотнюк излечения
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Режиссер Наталья Бондарчук с нетерпением ждет возвращения Анастасии Заворотнюк на экран. Актриса борется с раком мозга. Бондарчук пожелала ей скорейшего выздоровления.

Режиссер отметила, что Заворотнюк – добрый и открытый человек. О работе с ней Бондарчук вспоминает с теплотой.

Постановщик расплатилась с актрисой за съемки, а на озвучивание денег уже не хватило. Несмотря на это, Заворотнюк принесла Бондарчук огромный букет роз. Актриса сказала, что режиссер многое для нее сделала и ничего ей не должна.

— То, что она живет с такой болезнью – жертвоприношение. Она дает надежду людям, что так или иначе это труднейшее раковое заболевание излечимо, — прокомментировала Бондарчук болезнь Заворотнюк в интервью на Youtube-канале «Откройте, Давид».

Режиссер пожелала Анастасии здоровья и излечения.

В 2019 году появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.

Врач-диагност Андрей Звонков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил особенности заболевания Анастасии Заворотнюк. По его мнению, опухоль актрисы тяжело поддается лечению.

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