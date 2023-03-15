Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Оборот предприятий Москвы в сфере услуг вырос на три процента. Об этом в среду, 15 марта, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Наибольший рост — в электронных услугах и сервисах в области ИТ. За январь 2023 года заработано 12,7 миллиарда рублей, что на 55,2 процента выше, чем в январе 2022-го. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров, — заявил он.

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По словам Собянина, на втором месте оказались учреждения культуры, годовая выручка которых увеличилась на 41,2 процента — до 9,1 миллиарда рулей. На третьем месте разместились организации курьерской доставки. Их обороты за год составили 1,2 миллиарда рублей, увеличившись на 23,2 процента.

Также развитие внутреннего туризма привело к увеличению выручки гостиниц на 11,9 процента — до 4,7 миллиарда рублей. Общий объем платных услуг, оказанных предприятиями Москвы, в январе достиг 228 миллиарда рублей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин принял участие в открытии флагманского центра государственных услуг «Мои документы» в районе Кунцево. Новый центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Также мэр Москвы рассказал, что на сегодняшний день стандартом работы МФЦ стал искренний сервис сотрудников. Он заключается в углубленной помощи горожанам и выполнении большего числа задач.