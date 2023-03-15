Стоимость нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с 2021 года

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае впервые с 22 декабря 2021 года опустилась ниже 74 долларов. Об этом в среду, 15 марта, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным на 17:55 по московскому времени, цена Brent снизилась на 5,05 процента, благодаря чему баррель сырья стоил 73,54 доллара.

По состоянию на 18:05 стоимость нефти замедлила снижение. Она продемонстрировала спад на 4,82 процента. Баррель стал стоить 73,72 доллара, передает ТАСС.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае к 18:05 подешевел на 5,2 процента — до 67,77 доллара за баррель.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что представители американского министерства финансов недавно встретились с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor. Их призвали возобновить перевозки российской нефти.

Агентство Reuters утверждает, что сделки с нефтью между Россией и Индией подорвали продолжительное господство доллара в международной торговле. Индия стала основным рынком сбыта российской нефти после отказа Европы от поставок из-за санкций.