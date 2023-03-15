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Росстат: Недельная инфляция составила 0,02 процента

Евгений Силаев
Экономика
Росстат: Недельная инфляция составила 0,02 процента
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В период с 7 по 13 марта инфляция в России составила 0,02 процента. Об этом в среду, 15 марта, сообщил Росстат.

По данным ведомства, инфляция в годовом выражении по состоянию на 13 марта составляет 6,81 процента. В то же время, с начала 2023 года потребительские цены выросли на 1,32 процента.

Сильнее всего среди продовольственных продуктов подорожали куриные яйца (один процент). Далее следуют рыба, мука и пшено (0,5 процента), сухие молочные смеси для детского питания (0,3 процента), а также гречневая крупа, вода и ряд других продуктов (0,2 процента), говорится в отчете Росстата.

Среди медикаментов подорожали анальгин (0,5 процента) и левомеколь (0,3 процента). В то же время цены на эргоферон и карвалол снизились на 0,4 и 0,3 процента соответственно.

Аналитик Даниил Кашин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил подорожание овощей почти в два раза. По его словам, это связано с сезонными изменениями и инфляцией.

Между тем у дачников начался сезон высадки рассады. В связи с этим «ВМ» решила узнать у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной, какие семена нужно начать проращивать уже сейчас, чтобы получить хороший урожай.

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