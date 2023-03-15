Вильфанд: Среда в Москве может стать одной из самых теплых в истории метеонаблюдений

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Минувшая среда, 15 марта, в Москве может войти в пятерку самых теплых в истории метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что на ВДНХ была зафиксирована температура плюс 8,5 градуса. На Балчуге этот показатель и вовсе превысил девять градусов.

— Сегодняшний день стал самым теплым с начала года. Рекорды фиксируются по данным нашей станции на ВДНХ, и за всю историю наблюдений в этот день самая высокая температура была в 2015 году — плюс 9,8 градуса. Мы сегодня не очень далеко ушли от этого показателя, и этот день, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений, — рассказал Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Среда стала самым теплым днем в 2023 году. В 11:00 температура воздуха достигла 6,4 градуса.

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