Синоптик Тишковец: Среда в Москве вошла в тройку самых теплых 15 марта этого века

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эта среда в Москве стала третьей по теплу среди 15 марта XXI века, воздух прогрелся почти до десяти градусов тепла. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодня в столице на базовой метеостанции ВДНХ максимальная температура составила плюс 8,6 градуса, а в центре города, на метеостанции Балчуг — до плюс 9,9 градуса, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в прошлом веке подобный уровень тепла 15 марта был всего один раз.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» предупреждал, что среда станет самым теплым днем недели.

Весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Слякоть и перепады температур — подходящие условия для их распространения. Как не простудиться, когда вокруг все тает, и какие болезни можно подхватить, «ВМ» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.