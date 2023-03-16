Около 110 тысяч россиян приехали в Армению в 2022 году

Фото: Пресс-служба Совфеда

Более 100 тысяч россиян переехали в Армению в прошлом году. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».

— Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание, — сказал он.

Министр экономики Армении отметил, что россияне открывают в республике около «500 бизнесов в год». Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано четыре тысячи ИП. За счет этого был обеспечен значительный рост экономики в стране. Керобян добавил, что все расчеты между Арменией и Россией происходят в национальных валютах, передает РБК.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия является ключевым партнером в сфере безопасности страны.

Также Пашинян недавно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В процессе диалога он подчеркнул важность осуществления Москвой необходимых шагов для преодоления «гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе».