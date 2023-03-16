Эксперт Митрохин сообщил о росте зарплат в секторе информационной безопасности

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Рост зарплат в отечественном секторе информационной безопасности продолжается. Тенденция на рост зарплат у профильных ИТ-специалистов наблюдается с начала пандемии коронавируса. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию ИМБА ИТ Максим Митрохин.

Эксперт отметил, что иногда зарплата стажера по информационной безопасности может превышать зарплату хорошего специалиста из смежных ИТ-направлений. Тенденцию, по его словам, усугубляет ситуация с массовым оттоком кадров и позиция многих крупных компаний на рынке по удаленной работе из-за рубежа, такой вариант становится все менее актуальным, передает РИАМО.

В свою очередь эксперт в области IT, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев подчеркнул, что в школах необходимы уроки кибербезопасности. По его словам, вероятность встретить мошенника в реальной жизни стала меньше, чем в виртуальной, передает ФАН.

Недостаток квалифицированных специалистов и растущее количество кибератак являются ключевыми проблемами обеспечения кибербезопасности в России в настоящее время. Такое мнение высказал системный архитектор Всеволод Терентьев.