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Российский посол Алипов опроверг сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть

Никита Худяков
В мире
Российский посол Алипов опроверг сообщения о соблюдении Индией потолка цен на нефть
Фото: Unsplash

Посол России в Индии Денис Алипов опроверг сообщения СМИ о том, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть. Об этом стало известно в четверг, 16 марта.

— Могу сказать, что Индия не является участником механизма ценового потолка на российскую нефть. И неоднократно высказала свои сомнения об эффективности вообще такого механизма, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Алипов отметил, что цена закупки нефти является коммерческой тайной, а ее раскрытие принесло бы ущерб Индии и России. По его словам, Нью-Дели в вопросах сделок и покупок исходит из своих потребностей, а не желания Запада.

12 марта агентство Bloomberg сообщило, что власти Индии решили соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на российскую нефть и не нарушать введенные Западом санкции.

Почему Индия могла принять такое решение, несмотря на хорошие отношения с Россией, «Вечерней Москве» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

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