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Мужчина устроил драку и распылил перцовый баллончик в вагоне московского метро

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина устроил драку и распылил перцовый баллончик в вагоне московского метро
Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Китай-город Карта всех событий

В столичном метрополитене в час пик молодой человек распылил содержимое аэрозольного баллончика в вагоне поезда. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на ММ ГУ МВД России по городу в четверг, 16 марта.

По данным ведомства, инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро в поезде, который следовал от «Таганской» до «Китай-города». Во время поездки поссорились два пассажира, в результате чего один из них достал газовый баллончик и распылил его.

Пассажиры сообщили о произошедшем машинисту по радиосвязи, а после прибытия поезда на станцию вынуждены были покинуть вагон из-за сильного запаха.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Злоумышленника задержали на станции. Им оказался 22-летний житель Волгодонска. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Пострадавшего 18-летнего жителя Подмосковья осмотрели врачи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Другой случай в метро произошел на Замоскворецкой линии. Группа молодых людей на спор в вагоне разделись до гола. Хулиганов задержали.

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