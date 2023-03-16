Диапазон действия промышленной ипотеки планируют расширить в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Диапазон действия промышленной ипотеки расширят в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он пояснил, что если раньше были льготные кредиты только на готовые помещения, то вскоре их можно будет получать на строительство, модернизацию и реконструкцию цехов.

По словам губернатора, правки по программе промышленной ипотеки уже на согласовании в федеральных министерствах.

Он отметил, что благодаря промышленной ипотеке появляются новые производства. Это способствует развитию экономики региона, создает новые рабочие места, передает «360».

Губернатор также поблагодарил предпринимателей, которые до и во время коронавируса, принимают решения по инвестициям, продолжают создавать новые рабочие места. Он подчеркнул, что развитие предпринимательства и экономики делает Подмосковье сильнее, а качество жизни делает другим, передает РИАМО.

В свою очередь Министерство промышленности и торговли России подготовило проект постановления правительства об увеличении размера льготного кредита по программе промышленной ипотеки до двух миллиардов рублей.