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В России за сутки выявили 13 009 новых случаев коронавируса

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 13 009 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 13 009 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1403 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 360 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 13 009 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

По словам заместителя главного врача больницы Ивана Федуняка, на данный момент в Клинической инфекционной больнице имени Боткина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» на обеих площадках проходят лечение 310 пациентов. Также выросло число пациентов с ОРВИ и гриппом.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.

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