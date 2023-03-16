Собянин: Москвичи установили имена еще нескольких участников ВОВ благодаря проекту «Неизвестный герой»

Фото: Главархив Москвы

Имена пятерых солдат Великой Отечественной войны установили жители столицы в рамках фотопроекта «Неизвестный герой». Об этом в четверг, 16 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, данный проект был запущен в День памяти и скорби, а основной его целью стало дополнение списка участников войны, чьими именами могут гордиться все россияне.

— Наши герои: Федор Михайлович Овдиенко — майор, награжденный орденом Красной Звезды; Анатолий Филиппович Макушин — капитан, инспектор по авиации; Федор Прохорович Миц — капитан, заместитель командира стрелкового полка, — перечислил героев глава города.

Среди героев он также назвал старшего сержанта Ирину (Ираиду) Михайловну Неумывахину и лейтенанта Федора Андреевича Черных.

Жители столицы нашли портреты в военных выпусках газеты «За счастье Родины» и сравнили их с фотографиями, после чего сообщили о находке в Главархив Москвы.

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» собрано почти 200 неподписанных снимков, большая часть из которых принадлежит фронтовому фотокорреспонденту Давиду Минскеру, написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

1/5 Фото: Главархив Москвы 2/5 Фото: Главархив Москвы 3/5 Фото: Главархив Москвы 4/5 Фото: Главархив Москвы 5/5 Фото: Главархив Москвы

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