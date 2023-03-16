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Только четверть петербуржцев посещают районные молодежные клубы

Ирина Игнатенко
Общество
Только четверть петербуржцев посещают районные молодежные клубы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Районные молодежные клубы в Санкт-Петербурге посещали лишь четверть местных жителей. Это следует из результатов опроса, проведенного газетой «Петербургский дневник» и «Единой картой петербуржца».

На вопрос о том, посещали ли они или их знакомые молодежный клуб в своем районе, положительно ответили только 26 процентов респондентов. Более половины, то есть 57 процентов респондентов ответили «нет», еще 17 процентов затруднились с ответом.

Более 40 процентов опрошенных сообщили, что им удобнее всего воспринимать информацию о мероприятиях, проходящих в клубах, в виде афиши. 20 процентов предпочитают текст, а 18 процентов — видеоролики.

В Москве с 31 марта по 1 апреля проведут форум «Старт в ИТ». Гости мероприятия смогут ознакомиться со специальностями ИТ-сферы, инструментами и методами программной инженерии. Также им предоставят возможность принять участие в лекциях и мастер-классах.

В конце 2022 года в Московской области прошел седьмой ежегодный Форум «Время инноваций». На мероприятии выступили эксперты из банковской, инвестиционной, IT и государственной сфер, которые представили запоминающиеся кейсы в сфере инноваций и цифровизации за минувший год.

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