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Вечером на дорогах Москвы ожидается загруженность до восьми баллов

Полина Пашкина
Город
Вечером на дорогах Москвы ожидается загруженность до восьми баллов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На некоторых дорогах Москвы могут возникнуть затруднения в движении транспорта. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ЦОДД, в середине дня движение оценивается в шесть баллов. Затруднения наблюдаются на улицах Нижняя Масловка и Верхние Поля, а также в районе Рублево-Успенского шоссе.

— Вечером до восьми баллов. Ожидаем затруднения в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Местами в городе идет небольшой дождь. Вместе с ним на ситуацию на дорогах влияют мелкие ДТП, низкие скорости и проводимые на некоторых участках ремонтные работы.

Водителям рекомендуют выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, чтобы сэкономить время в течение дня и в вечерний час пик. Также следует соблюдать допустимые режимы скорости и безопасную дистанцию с впереди идущими машинами.

Более 75 тысяч рабочих и 10 тысяч единиц техники были брошены на ликвидацию последствий непогоды на улицах столицы 15 марта. Активную помощь им в этом оказывают метеорологи. Москва — единственный город в России и один из немногих в мире, у кого есть своя подобная служба. Начальник управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Галина Максимова рассказала «Вечерней Москве», как они помогают коммунальщикам «мобилизоваться» на работу в считаные часы.

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