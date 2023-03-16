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Москвичам презентуют туристический потенциал Омской области

Евгений Силаев
Город
Москвичам презентуют туристический потенциал Омской области
Фото: Pexels

В столице 17 марта пройдет презентация туристического потенциала Омской области. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Мероприятие «Омская область. 55 впечатлений» пройдет в лектории «Регионы» креативного пространства «Точка кипения — Арбат» по адресу улица Новый Арбат, дом 36. Презентация организована правительством Омской области и региональным министерством культуры.

Участниками мероприятия станут туристические операторы Омской области, представители интерактивных локаций, региональный туристический информационный центр, а также представители министерства культуры Омской области. Начало презентации запланировано на 15:00.

20 марта на Никитском бульваре откроется фотовыставка «Крымская весна. 9 лет мы вместе». Все желающие смогут ознакомиться с экспозицией до 2 апреля.

Помимо этого, в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» с 16 по 18 марта пройдет Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Она представит туристический потенциал 57 регионов России.

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