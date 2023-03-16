Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей пригласили посетить Северный речной вокзал

Полина Пашкина
Город
Москвичей пригласили посетить Северный речной вокзал
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

После масштабного обновления в 2020 году Северный речной вокзал стал одной из самых популярных городских площадок. Об этом в четверг, 16 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Посетителям доступны различные виды активностей. Для них проводят творческие мастер-классы, спортивные тренировки, выступления артистов проекта «Музыка в метро» и выставки Музея транспорта Москвы.

— Всего с начала года на территории Северного речного вокзала прошло 28 событий. Их посетили более 3000 человек, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Территория Северного речного вокзала стала местом для комфортного и интересного отдыха москвичей и гостей столицы. Посетители могут перекусить в точках питания, отметить городские праздники, прогуляться по парку и зарядить мобильные устройства. В сезон навигации с речного вокзала отправляются теплоходы.

Ранее Максим Ликсутов рассказал об одной из станций Большой кольцевой линии метро, которая имеет все шансы стать достопримечательностью. Центром притяжения стал «Нагатинский затон». Внимание на станции привлекают 12 мозаичных панно из смальты и натурального камня.

Северный речной вокзал Максим Ликсутов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте