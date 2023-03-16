Москвичей пригласили посетить Северный речной вокзал

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

После масштабного обновления в 2020 году Северный речной вокзал стал одной из самых популярных городских площадок. Об этом в четверг, 16 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Посетителям доступны различные виды активностей. Для них проводят творческие мастер-классы, спортивные тренировки, выступления артистов проекта «Музыка в метро» и выставки Музея транспорта Москвы.

— Всего с начала года на территории Северного речного вокзала прошло 28 событий. Их посетили более 3000 человек, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Территория Северного речного вокзала стала местом для комфортного и интересного отдыха москвичей и гостей столицы. Посетители могут перекусить в точках питания, отметить городские праздники, прогуляться по парку и зарядить мобильные устройства. В сезон навигации с речного вокзала отправляются теплоходы.

Ранее Максим Ликсутов рассказал об одной из станций Большой кольцевой линии метро, которая имеет все шансы стать достопримечательностью. Центром притяжения стал «Нагатинский затон». Внимание на станции привлекают 12 мозаичных панно из смальты и натурального камня.