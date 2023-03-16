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Москвичей предупредили о тумане и гололедице в ночь на 17 марта

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о тумане и гололедице в ночь на 17 марта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

После 17:00 16 марта и до утра 17 марта в столице местами ожидается туман видимостью до 200–700 метров, а также образование гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Сегодня после 17:00 и до 10:00 17 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров, возможно образование гололедицы, — говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дороге, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за прошедшие сутки в Москве уменьшилась высота снежного покрова. Специалист заявил, что высота сугробов, согласно сведениям главной метеостанции Москвы, уменьшился на шесть сантиметров.

Воскресный дождь в Москве обозначил развитие погоды по «весеннему сценарию», поскольку плотность снежного покрова начала меняться. Именно дожди способствуют быстрому таянию снежной массы, а не солнце или повышенная температура воздуха, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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