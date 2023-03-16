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Компания Metro отменила вход в магазины по картам покупателя

Евгений Силаев
Общество
Компания Metro отменила вход в магазины по картам покупателя
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Торговая сеть Metro отменила вход в свои магазины по картам покупателей. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Теперь посетить магазины торговой сети смогут все желающие. Ранее карты могли оформить только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

— Теперь карта нужна не для входа, а для привилегий: персональных скидок, специальных предложений и возврата кэшбэка, — говорится на сайте Metro.

В ноябре 2022 года представители Metro заявили, что не собираются уходить из России. На фоне международных санкций компания считает необходимым продолжать оказывать поддержку многочисленным сотрудникам.

На территории России после ребрендинга или продажи бизнеса продолжают работать 17 международных брендов. Также свои точки продаж активно открывают отечественные ретейлеры. Помимо этого, выйти на российский рынок планируют компании из Белоруссии, Армении, Казахстана и Турции.

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