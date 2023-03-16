Синоптик Тишковец: Декабрьские морозы ударят по Москве в выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В предстоящие выходные в столичный регион придут «декабрьские морозы», ночью воздух охладится до минус 13 градусов. Об этом в четверг, 16 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В выходные в Москве ночами будет минус 5–10 градусов, местами по области до минус 13. Таким образом, в Москве ударят декабрьские морозы, а по области — январские, — сказал он.

Тишковец также предупредил о гололедице на дорогах толщиной в пять-семь миллиметров. При этом днем воздух прогреется до нуля — плюс пяти градусов. Кроме того, в выходные эксперт спрогнозировал высокое атмосферное давление.

По мнению метеоролога, на данный момент говорить о стабильной весне пока не приходится. В перспективе волны тепла в Москве будут сменять волны холода, передает РИА Новости.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», что в субботу, 18 марта, погода планируется без осадков. По его словам, в выходные по городу начнет распространяться гребень высокого давления.

Кроме того, после 17:00 16 марта и до утра 17 марта в столице местами ожидается туман видимостью до 200–700 метров. Автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дороге, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.