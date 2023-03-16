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Новогодние инсталляции продолжат украшать улицы Москвы до апреля

Евгений Жуков
Город
Новогодние инсталляции продолжат украшать улицы Москвы до апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В этом году новогодние инсталляции останутся на улицах столицы до апреля. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 16 марта.

— Москвичи привыкли к тому, что, по сути дела, в течение всего зимнего периода работают инсталляции, работает архитектурно-художественная подсветка, и мы ее, как правило, всегда держим до 8 Марта, — отметил заммэра в эфире телеканала «Москва 24».

Он также добавил, что в этом году решение о сохранении инсталляций до апреля принимал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Бирюкова, столичные власти берут на себя все необходимые расходы.

В темное время суток, как отметил заместитель мэра, гораздо удобнее и комфортнее проводить время на улице «с такой подсветкой». В дальнейшем инсталляции будут демонтированы и отправлены на склад.

Сергей Собянин рассказал, что Москва стала вдвое ярче, чем 12 лет назад, поскольку сегодня город освещают больше миллиона ламп. Все новые фонари и подсветка в столице устанавливаются со светодиодными лампами, которые в несколько раз долговечнее устаревших натриевых и галогеновых вариантов.

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