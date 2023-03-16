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Площадь пожара в Астраханском заповеднике увеличилась до семи тысяч гектаров

Евгений Жуков
Происшествия
Площадь пожара в Астраханском заповеднике увеличилась до семи тысяч гектаров
Фото: МЧС / Рязанская область

Площадь возгорания сухой растительности и камыша в Астраханском биосферном заповеднике увеличилась почти вдвое — до семи тысяч гектаров. Об этом в четверг, 16 марта, рассказали в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

— Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет порядка семи тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров — лесная площадь (в основном непокрытая лесом — гари прошлых лет), — цитирует слова ТАСС.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону сообщили, что для недопущения перехода огня на населенный пункт Блиново была привлечена группировка сил и средств ведомства. В команду огнеборцев вошли 24 человека личного состава и 12 единиц специализированной техники.

В этот же день в Ростове-на-Дону около полудня произошло возгорание в здании погрануправления ФСБ. Местные жители сперва услышали громкие хлопки, а затем увидели черные клубы дыма. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Что известно о пожаре — в материале «Вечерней Москвы».

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