Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Что известно о пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Степан Жирнов
Происшествия
Что известно о пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону
Фото: t.me/chpmoscow

В Ростове-на-Дону около полудня произошло возгорание в здании погрануправления ФСБ. Местные жители сперва услышали громкие хлопки, а затем увидели черные клубы дыма. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Что известно о пожаре — в материале «Вечерней Москвы».

Взрывы

Пожар произошел в 12:25 на улице Сиверса в доме № 20, в котором расположены хозяйственные помещения погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Местные жители услышали громкие хлопки, а после увидели клубы дыма. К месту происшествия поспешили сотрудники экстренных служб.

Для тушения пожара привлекли 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России. Огнеборцы смогли локализовать пламя на площади 880 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что на втором этаже дома складировали горюче-смазочные материалы, общий вес которых оценивался в 10 тонн. В результате в здании обрушились две стены. На момент публикации открытое горение было ликвидировано.

При пожаре погиб один человек, еще двое пострадали. Одному раненому оказали помощь на месте, второго госпитализировали.

Подвела проводка

По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что в здании случилось замыкание электропроводки. Возникшее пламя перекинулось на горюче-смазочные материалы на втором этаже, в результате чего и произошла серия взрывов.

Несмотря на площадь пожара, угрозы перехода пламя на соседние здания не было. Однако из соображений безопасности жителей близлежащих домов все же эвакуировали. Также на время тушения движение вокруг здания перекрыли.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что на месте происшествия присутствуют сотрудники правоохранительных органов. Проводятся следственные мероприятия для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

МЧС Проверки Ростов-на-Дону ФСБ Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте