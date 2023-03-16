Что известно о пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону около полудня произошло возгорание в здании погрануправления ФСБ. Местные жители сперва услышали громкие хлопки, а затем увидели черные клубы дыма. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Что известно о пожаре — в материале «Вечерней Москвы».

Взрывы

Пожар произошел в 12:25 на улице Сиверса в доме № 20, в котором расположены хозяйственные помещения погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Местные жители услышали громкие хлопки, а после увидели клубы дыма. К месту происшествия поспешили сотрудники экстренных служб.

Для тушения пожара привлекли 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России. Огнеборцы смогли локализовать пламя на площади 880 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что на втором этаже дома складировали горюче-смазочные материалы, общий вес которых оценивался в 10 тонн. В результате в здании обрушились две стены. На момент публикации открытое горение было ликвидировано.

При пожаре погиб один человек, еще двое пострадали. Одному раненому оказали помощь на месте, второго госпитализировали.

Подвела проводка

По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что в здании случилось замыкание электропроводки. Возникшее пламя перекинулось на горюче-смазочные материалы на втором этаже, в результате чего и произошла серия взрывов.

Несмотря на площадь пожара, угрозы перехода пламя на соседние здания не было. Однако из соображений безопасности жителей близлежащих домов все же эвакуировали. Также на время тушения движение вокруг здания перекрыли.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что на месте происшествия присутствуют сотрудники правоохранительных органов. Проводятся следственные мероприятия для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.