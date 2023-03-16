Сергей Собянин рассказал о создании пляжного комплекса в Нагатинской пойме

Фото: Telegram/мэр Москвы Сергей Собянин

Летом 2023 года в Нагатинской пойме появится самая большая в России и Москве пляжная зона. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Этим летом здесь появится самая большая в Москве и в России открытая пляжная зона с пятью бассейнами с подогревом. У воды — лежаки, раздевалки и душ. Откроются кафе и рестораны. Любители водного спорта смогут заниматься вейкбордом, — сказал он.

Глава города отметил, что место отдыха появится в рамках масштабного проекта по благоустройству и развитию территории. Также в Нагатинской пойме появится открытый парк развлечений. Инвестор уже начал строительство объекта, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Также Сергей Собянин сообщил, что на Воробьевых горах благоустроят знаковое место для нескольких поколений москвичей — Дворец пионеров. Реставрация будет проходить одновременно в пяти корпусах.

Помимо этого, мэр Москвы рассказал, что в прошлом году в столице построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Также был реконструирован стадион «Москвич» в Текстильщиках.