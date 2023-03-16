Туроператоры назвали стоимость отдыха в Египте на майских праздниках

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Желающим отдохнуть в Египте на майских праздниках придется заплатить от 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ближайшее время туры могут подорожать на 15–20 процентов. Сейчас желающим отдохнуть вдвоем по системе «все включено» придется заплатить от 130 тысяч рублей за семь–восемь суток. В то же время отпуск для семьи с одним ребенком обойдется в более чем 160 тысяч рублей.

Туроператоры отмечают, что наибольшим спросом пользуются рейсы на 27 и 30 апреля, а также на 2, 4 и 7 мая. При этом пик бронирования путевок следует ожидать в начале апреля, говорится на сайте АТОР.

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