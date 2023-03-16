Губернатор Орловской области опроверг сообщения о проникновении диверсантов в регион

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Сообщения о проникновении на территорию Орловской области вооруженной группы диверсантов не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил глава региона Андрей Клычков.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о вторжении в Орловскую область вооруженных людей. Силовики проверяют эти сообщения, заявил губернатор.

— Уважаемые жители Орловской области. Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооруженных лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается, — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака, находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.