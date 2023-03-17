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CNN: США отправили на место крушения беспилотника в Черном море еще один

Евгений Белоусов
В мире
CNN: США отправили на место крушения беспилотника в Черном море еще один
Фото: shutterstock

После крушения в Черном море американского беспилотника США отправили к месту крушения еще один дрон. Об этом в пятницу, 17 марта, со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщает телеканал CNN.

Главной задачей нового беспилотника был осмотр места крушения и наблюдение за действиями России в это время.

Телеканал также утверждает, что американские военные не намерены полностью прекращать полеты своих беспилотников в районе Черного моря, пока не завершат данный анализ.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что военное ведомство уже ознакомилось с недавними сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Черное море США Беспилотники
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