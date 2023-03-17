Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о попытках России достать обломки упавшего БПЛА

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Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер.

— Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет, — цитирует пресс-секретаря Пентагона РИА Новости.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позже стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», что Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper.