Появились подробности стрельбы из окна многоэтажки в Подмосковье

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Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое, Парковая улица Карта всех событий

Стрельба, которую открыл мужчина из окна многоэтажки в подмосковной деревне Голубое, велась из охолощенного оружия. Об этом стало известно в пятницу. 17 марта.

Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Нарушитель сам открыл им дверь в квартиру и сейчас дает показания, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 17 марта. Сначала мужчина пускал из окна фейерверки. Однако затем открыл стрельбу. Также в Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно окно многоэтажного дома, в котором виднеется силуэт человека. Раздаются выстрелы.

15 марта мужчина открыл стрельбу из окна многоквартирного дома в городе Вятские Поляны. В результате происшествия никто не пострадал.

По версии следствия, в момент стрельбы мужчина был пьян. Кроме того, подозреваемый произвел несколько выстрелов в сторону прибывших на место полицейских. В тот же день стрелка задержали. В отношении него него возбудили уголовное дело.