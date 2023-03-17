Японский профессор Хатори восхитился гениальностью россиян во время санкций

Фото: Unsplash

Западные санкции мало повлияли на повседневную жизнь россиян благодаря их гениальному умению находить выход из сложных ситуаций. Такое заявление сделал в пятницу, 17 марта, профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори.

Профессор утверждает, что санкции затруднили для россиян получение услуг, которыми они пользовались раньше. Однако россияне все равно активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях.

Кроме того, российские власти очень тщательно следят за тем, чтобы жизнь людей от санкций существенно не пострадала, отметил Хаттори. Россиян можно назвать настоящими «гениями обходных путей» пишет профессора в статье для Wedge Infinity.

Вот уже год как Россия живет в условиях жестких санкций, введенных странами Запада из-за спецоперации на Украине. Тем не менее были найдены рабочие схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти стран Запада сегодня предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу, однако даже за ней придется ехать в РФ.