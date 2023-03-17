Капремонт дома 1938 года постройки начнется в этом году в Тимирязевском районе

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта

Москва, Красностуденческий проезд, 11 Карта всех событий

В этом году стартует комплексный капитальный ремонт жилого пятиэтажного дома, расположенного по адресу Красностуденческий проезд, дом 11. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) города Москвы.

Здание построено в стиле позднего конструктивизма в 1938 году. В рамках столичной программы капремонта жилого фонда на объекте пройдут работы по обновлению фасада, крыши, подъездов и внутренних коммуникаций.

По словам заместителя генерального директора ФКР Владимира Кожиченкова, специалистами фонда был разработан уникальный проект проведения ремонтных работ. Также были подобраны современные отечественные материалы и технологии.

Для удобства жителей ремонт фасада будет разделен на несколько этапов. Так, в рамках первого мастера расчистят наружные стены, проведут ремонт кирпичной кладки, а затем обработают ее антисептиком.

Далее специалисты нанесут новые слои штукатурки и краски. Историческое колористическое решение здания будет сохранено. Очистят, восстановят и окрасят не только стены, но и цоколь, внешние оконные и дверные откосы, декоративные элементы.

После всех основных работ приведут в порядок балконы и входные группы. Также запланирован большой объем работ по обновлению крыши дома.

Кроме того, стало известно, что в рамках столичной программы капитального ремонта специалисты комплексно привели в порядок дом № 6 на Абельмановской улице.