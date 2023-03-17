Эксперт Ракитин объяснил, чем опасны лужи для автомобиля

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В межсезонье на российских дорогах появляется много луж, которые опасны для автомобиля. Об этом в пятницу, 17 марта рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

— Любая лужа опасна тем, что мы не знаем ее глубины, не знаем, что находится на ее дне. Там может быть большая выбоина или яма, а мы видим только поверхность. Когда мы заезжаем в лужу, особенно на большой скорости, — это лотерея, — сказал он.

По словам Ракитина, вода губительна для электронных систем и электрооборудования автомобиля, а острые края выбоины могут испортить шины. Кроме того, гидроудар от лужи может мгновенно вывести из строя мотор, передает РИА Новости.

13 марта стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Hino, Kia, Hyundai, Dacia, Mazda, Peugeot, Ford, Genesis, Citroen, Opel и Isuzu.

Стоит ли приобретать автомобили по параллельному импорту и что важно знать перед покупкой, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.