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Маршрут автобуса № 440 будет изменен из-за строительных работ с 18 марта

Араз Салехов
Город
Маршрут автобуса № 440 будет изменен из-за строительных работ с 18 марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Русаковская улица Карта всех событий

С 18 марта меняется маршрут автобуса № 440 в связи с проведением строительных работ. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Автобусы пойдут по Малой Почтовой улице вместо Госпитального переулка. Также маршрут продлен до остановки «Русаковская улица», — говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что теперь можно быстрее добраться до ТРЦ «Тройка» благодаря пересадке на новой конечной остановке.

13 марта столичный дептранс сообщил об изменении маршрута автобуса с755. С 13 марта по 29 апреля с утра и до завершения мероприятий автобусы будут следовать по Большой Пироговской улице вместо проезда Девичьего Поля. Такие же изменения в маршруте ожидаются с 2 по 5 мая с 06:45 и до конца мероприятий.

С 4 марта изменился маршрут автобуса № 317 «Метро «Нагорная» — «Метро «Ленинский проспект». Теперь транспорт следует до «Площади Гагарина». На новой остановке будет осуществляться только высадка пассажиров.

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