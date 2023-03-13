Дептранс сообщил об изменении маршрута автобуса с755

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, проезд Девичьего Поля Карта всех событий

В связи с проведением мероприятий в проезде Девичьего Поля у автобуса с755 изменится маршрут. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 13 марта по 29 апреля с утра и до завершения мероприятий автобусы будут следовать по Большой Пироговской улице вместо проезда Девичьего Поля.

Такие же изменения в маршруте ожидаются с 2 по 5 мая с 06:45 и до конца мероприятий, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 4 марта изменился маршрут автобуса № 317 «Метро «Нагорная» — «Метро «Ленинский проспект». Теперь транспорт будет следовать до «Площади Гагарина». На новой остановке будет осуществляться только высадка пассажиров.

В обратном направлении посадка останется без изменений — ее будут осуществлять на остановке «Метро «Ленинский проспект» вблизи первого выхода из метрополитена.